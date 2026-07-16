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Приложение VK пропало из Huawei AppGallery у ряда пользователей - РИА Новости, 16.07.2026
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14:19 16.07.2026

Приложение VK пропало из Huawei AppGallery у ряда пользователей

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Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приложение VK пропало из Huawei AppGallery у ряда пользователей.
  • При попытке найти сервис VK у некоторых пользователей появляется сообщение, что приложение недоступно.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приложение VK пропало из Huawei AppGallery у ряда пользователей, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке найти сервис VK у некоторых пользователей написано, что "приложение недоступно". При этом нацплатформа "Макс" доступна для скачивания.
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Ранее в четверг из Google Play пропали приложения VK, "Макс" и "Одноклассники". Позже в компании сообщили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, и пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
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