В Госдуме прокомментировали удаление приложений VK и "Макс" из Google Play

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play.
- Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что удаление этих приложений подтверждает необходимость развития собственного магазина приложений.
- RuStore рассматривается как ключевой элемент цифрового суверенитета России, предоставляющий стабильность и независимость от политической конъюнктуры.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Удаление приложений VK и "Макс" из Google Play — очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
В четверг приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play. В VK отметили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.
"Удаление приложений VK и "Макс" из Google Play — очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя. Сегодня под ударом оказывается один российский сервис, завтра другой. Как только отечественный продукт начинает расти, набирать аудиторию и становиться реальной альтернативой иностранным платформам, сразу находятся причины ограничить к нему доступ", — сказал Немкин.
Он отметил, что именно поэтому сегодня вопрос развития собственного магазина приложений стоит как никогда остро, ведь только российская площадка способна гарантировать, что граждане, бизнес и государственные сервисы не окажутся заложниками решений, принимаемых за пределами нашей страны.
"RuStore сегодня — это уже давно один из ключевых элементов цифрового суверенитета России. За несколько лет он превратился в полноценную экосистему, где доступны все основные российские сервисы — от банковских приложений и государственных сервисов до VK и "Макс". И что особенно важно, они работают стабильно, получают обновления, поддерживают push-уведомления и не зависят от политической конъюнктуры", — добавил депутат.
По словам Немкина, для разработчиков и бизнеса это дает уверенность в завтрашнем дне, а для банков, государственных сервисов и других российских компаний, которые уже не первый год сталкиваются с попытками вытеснить их из зарубежных магазинов приложений, это сегодня ключевой момент.
"Для миллионов пользователей все еще проще: привычные сервисы всегда под рукой. Не нужно искать обходные пути, переживать из-за очередных блокировок или отсутствия обновлений. Все необходимые российские приложения доступны в RuStore, своевременно обновляются и продолжают полноценно работать", — уточнил он.
По мнению парламентария, западные IT-гиганты в очередной раз показали, что готовы использовать свои цифровые платформы как инструмент давления. Ответ на это может быть только один — развитие собственных технологий. "И чем чаще зарубежные корпорации пытаются ограничивать российские сервисы, тем очевиднее становится: будущее российского цифрового пространства должно строиться на собственных платформах", — подытожил Немкин.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс". Глава Минцифры России Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже все сервисы VK пропали из App Store.