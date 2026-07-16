В Госдуме прокомментировали удаление приложений VK и "Макс" из Google Play

Краткий пересказ от РИА ИИ Приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что удаление этих приложений подтверждает необходимость развития собственного магазина приложений.

RuStore рассматривается как ключевой элемент цифрового суверенитета России, предоставляющий стабильность и независимость от политической конъюнктуры.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Удаление приложений VK и "Макс" из Google Play — очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

В четверг приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play. В VK отметили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.

"Удаление приложений VK и "Макс" из Google Play — очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя. Сегодня под ударом оказывается один российский сервис, завтра другой. Как только отечественный продукт начинает расти, набирать аудиторию и становиться реальной альтернативой иностранным платформам, сразу находятся причины ограничить к нему доступ", — сказал Немкин

Он отметил, что именно поэтому сегодня вопрос развития собственного магазина приложений стоит как никогда остро, ведь только российская площадка способна гарантировать, что граждане, бизнес и государственные сервисы не окажутся заложниками решений, принимаемых за пределами нашей страны.

"RuStore сегодня — это уже давно один из ключевых элементов цифрового суверенитета России. За несколько лет он превратился в полноценную экосистему, где доступны все основные российские сервисы — от банковских приложений и государственных сервисов до VK и "Макс". И что особенно важно, они работают стабильно, получают обновления, поддерживают push-уведомления и не зависят от политической конъюнктуры", — добавил депутат.

По словам Немкина, для разработчиков и бизнеса это дает уверенность в завтрашнем дне, а для банков, государственных сервисов и других российских компаний, которые уже не первый год сталкиваются с попытками вытеснить их из зарубежных магазинов приложений, это сегодня ключевой момент.

"Для миллионов пользователей все еще проще: привычные сервисы всегда под рукой. Не нужно искать обходные пути, переживать из-за очередных блокировок или отсутствия обновлений. Все необходимые российские приложения доступны в RuStore, своевременно обновляются и продолжают полноценно работать", — уточнил он.

По мнению парламентария, западные IT-гиганты в очередной раз показали, что готовы использовать свои цифровые платформы как инструмент давления. Ответ на это может быть только один — развитие собственных технологий. "И чем чаще зарубежные корпорации пытаются ограничивать российские сервисы, тем очевиднее становится: будущее российского цифрового пространства должно строиться на собственных платформах", — подытожил Немкин.