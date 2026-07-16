Иеромонах рассказал, что верующим стоит сделать в день памяти царской семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ 17 июля Русская православная церковь отмечает день памяти царственных страстотерпцев — семьи и слуг Николая II, убитых в этот день в 1918 году.

В храмах, посвященных царской семье, в этот день совершаются торжественные богослужения, сложилась традиция ночных литургий.

Иеромонах Никон рассказал, что верующим стоит посетить литургию и причаститься в этот день.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Верующим стоит посетить литургию и причаститься в день памяти царственных страстотерпцев 17 июля, рассказал РИА Новости член совета Императорского православного палестинского общества (ИППО) иеромонах Никон (Белавенец).

Русская православная церковь 17 июля (4 июля по старому стилю) отмечает день памяти царственных страстотерпцев – семьи и слуг Николая II, убитых в этот день в 1918 году.

"Конечно, это очень дорогой, великий день памяти для каждого русского человека, учитывая, что в рабочий день многим трудно посетить храм. Хочется отметить этот день причастием святых Христовых тайн и молитвой за литургией", – сказал иеромонах Никон.

В храмах, посвященных царской семье, в этот день совершаются торжественные богослужения, и сформировалась традиция ночных литургий, добавил он.

"Это формируется не по установке, это именно любовь православного народа, потому что само убиение было в ночь 16-го на 17-е. Но самое, конечно, традиционное – это огромный крестный ход после ночной службы в Екатеринбурге : собирается много тысяч человек, которые приезжают из разных городов, и всегда это торжественно", – подытожил Белавенец.