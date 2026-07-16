МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Союзники Украины в Вашингтоне обеспокоены тем, что после смерти сенатора Линдси Грэма* некому будет улаживать отношения между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета Politico.

Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.