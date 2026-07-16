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СМИ: в США опасаются, что без Грэма* никто не уладит отношения с Зеленским - РИА Новости, 16.07.2026
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10:13 16.07.2026
СМИ: в США опасаются, что без Грэма* никто не уладит отношения с Зеленским

Politico: в США опасаются, что без Грэма не уладят отношения Трампа с Зеленским

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союзники Украины в Вашингтоне обеспокоены тем, что после смерти сенатора Линдси Грэма* некому будет улаживать отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
  • Он был главным посредником при заключении сделки по минералам между США и Украиной.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Союзники Украины в Вашингтоне обеспокоены тем, что после смерти сенатора Линдси Грэма* некому будет улаживать отношения между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета Politico.
«
"Без Грэма*, как опасаются некоторые союзники Украины в Вашингтоне, некому будет помогать улаживать напряженные отношения с Зеленским", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, именно Грэм* был главным посредником при заключении сделки по минералам между США и Украиной.
По мнению неназванного бывшего чиновника из администрации Трампа, киевский режим без Грэма* не понимает американского президента.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
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