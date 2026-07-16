Финансист объяснила, сколько денег можно хранить в валюте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперты рекомендуют ограничивать долю иностранной валюты в инвестиционном портфеле.
- Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова считает оптимальным ориентир не более 25–30% от всех накоплений в иностранной валюте.
- Остальное стоит распределять между рублевыми инструментами, такими как вклады и облигации.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Хранить все сбережения в иностранной валюте рискованно — эксперты рекомендуют ограничивать ее долю в портфеле. О том, сколько денег разумно держать в долларах и юанях, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По ее словам, оптимальный ориентир — не более 25–30% от всех накоплений.
"Валютные операции — не игра на бирже, а элемент долгосрочного планирования. Разумный ориентир — не более четверти, максимум трети сбережений в иностранной валюте", — пояснила Белянчикова.
Остальное стоит распределять между рублевыми инструментами: вкладами и облигациями, которые сейчас приносят высокую доходность. Валюту имеет смысл покупать только для конкретных целей — поездок за границу или оплаты импортных товаров, а не как способ быстрого обогащения.
Эксперт также напомнила о спредах — разнице между курсом покупки и продажи, которая может "съедать" часть капитала при частой конвертации. Главное — не поддаваться эмоциям и помнить, что защита капитала строится на сочетании разных активов, а не на ставке на один из них.