Рейтинг@Mail.ru
Финансист объяснила, сколько денег можно хранить в валюте - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 16.07.2026
Финансист объяснила, сколько денег можно хранить в валюте

Доцент Белянчикова: долю иностранной валюты в инвестициях надо ограничить 30%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пункта обмена валюты
Вывеска пункта обмена валюты - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска пункта обмена валюты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты рекомендуют ограничивать долю иностранной валюты в инвестиционном портфеле.
  • Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова считает оптимальным ориентир не более 25–30% от всех накоплений в иностранной валюте.
  • Остальное стоит распределять между рублевыми инструментами, такими как вклады и облигации.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Хранить все сбережения в иностранной валюте рискованно — эксперты рекомендуют ограничивать ее долю в портфеле. О том, сколько денег разумно держать в долларах и юанях, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По ее словам, оптимальный ориентир — не более 25–30% от всех накоплений.
Люди возле пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Экономист назвал курс, при котором выгоден вклад в долларах
15 июля, 02:17
"Валютные операции — не игра на бирже, а элемент долгосрочного планирования. Разумный ориентир — не более четверти, максимум трети сбережений в иностранной валюте", — пояснила Белянчикова.
Остальное стоит распределять между рублевыми инструментами: вкладами и облигациями, которые сейчас приносят высокую доходность. Валюту имеет смысл покупать только для конкретных целей — поездок за границу или оплаты импортных товаров, а не как способ быстрого обогащения.
Эксперт также напомнила о спредах — разнице между курсом покупки и продажи, которая может "съедать" часть капитала при частой конвертации. Главное — не поддаваться эмоциям и помнить, что защита капитала строится на сочетании разных активов, а не на ставке на один из них.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Финансист предупредила, почему не стоит спешить с покупкой долларов
12 июля, 03:10
 
Татьяна БелянчиковаРЭУ имени Г. В. ПлехановаСитуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала