Центральное командование ВС США заявило о начале серии ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану, пятую ночь подряд.
- CENTCOM назвало целью ударов дальнейшее ослабление иранского военного потенциала.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.
"Сегодня в 14.00 по восточному времени (21.00 мск - ред. ) вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану, пятую ночь подряд, с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.