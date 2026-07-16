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Центральное командование ВС США заявило о начале серии ударов по Ирану - РИА Новости, 16.07.2026
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21:28 16.07.2026 (обновлено: 21:34 16.07.2026)
Центральное командование ВС США заявило о начале серии ударов по Ирану

ВС США начали новую серию ударов по Ирану

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану, пятую ночь подряд.
  • CENTCOM назвало целью ударов дальнейшее ослабление иранского военного потенциала.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.
"Сегодня в 14.00 по восточному времени (21.00 мск - ред. ) вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану, пятую ночь подряд, с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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