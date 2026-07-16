Краткий пересказ от РИА ИИ Конгрессвумен Анна Паулина Луна планирует провести слушания в палате представителей США об отмывании денег Украиной и поддержке Киевом экс-президента США Джо Байдена на американских выборах в 2024 году.

Луна обвиняет демократов в намеренном затягивании конфликта на Украине для реализации коррупционной схемы по отмыванию миллиардов долларов из бюджета США.

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила, что проведет слушания в палате представителей США об отмывании денег Украиной и поддержке Киевом экс-президента США Джо Байдена на американских выборах в 2024 году.

"Я проведу слушания по рассекреченным документам, опубликованным ODNI (офисом директора национальной разведки США – ред.) и (бывшим директором нацразведки - ред.) Тулси Габбард , которые касаются операции по отмыванию денег на Украине - от USAID обратно в предвыборную кампанию Джо Байдена по переизбранию", - написала Луна в соцести X

Конгрессвумен в марте обвинила демократов в намеренном затягивании конфликта на Украине ради реализации масштабной коррупционной схемы по отмыванию миллиардов долларов из бюджета США для финансирования собственных политических целей.

Портал Just The News ранее сообщил о содержании рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года, согласно которому украинское руководство и представители USAID в Киеве якобы разработали схему, где сотни миллионов долларов, выделенных на инфраструктурные проекты, фактически использовались как прикрытие для перевода около 90% этих средств в пользу национального комитета Демократической партии.