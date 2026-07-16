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Конгрессвумен Луна проведет слушания об отмывании денег Украиной - РИА Новости, 16.07.2026
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21:26 16.07.2026 (обновлено: 21:32 16.07.2026)
Конгрессвумен Луна проведет слушания об отмывании денег Украиной

Конгрессвумен Луна проведет слушания об отмывании денег Украиной из бюджета США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессвумен Анна Паулина Луна планирует провести слушания в палате представителей США об отмывании денег Украиной и поддержке Киевом экс-президента США Джо Байдена на американских выборах в 2024 году.
  • Луна обвиняет демократов в намеренном затягивании конфликта на Украине для реализации коррупционной схемы по отмыванию миллиардов долларов из бюджета США.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила, что проведет слушания в палате представителей США об отмывании денег Украиной и поддержке Киевом экс-президента США Джо Байдена на американских выборах в 2024 году.
"Я проведу слушания по рассекреченным документам, опубликованным ODNI (офисом директора национальной разведки США – ред.) и (бывшим директором нацразведки - ред.) Тулси Габбард, которые касаются операции по отмыванию денег на Украине - от USAID обратно в предвыборную кампанию Джо Байдена по переизбранию", - написала Луна в соцести X.
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Конгрессвумен в марте обвинила демократов в намеренном затягивании конфликта на Украине ради реализации масштабной коррупционной схемы по отмыванию миллиардов долларов из бюджета США для финансирования собственных политических целей.
Портал Just The News ранее сообщил о содержании рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года, согласно которому украинское руководство и представители USAID в Киеве якобы разработали схему, где сотни миллионов долларов, выделенных на инфраструктурные проекты, фактически использовались как прикрытие для перевода около 90% этих средств в пользу национального комитета Демократической партии.
В материале говорилось, что Штаты перехватили переписку украинских чиновников о том, как им перенаправить выделенные Киеву на энергетику деньги на финансирование предвыборной кампании Байдена в случае его выдвижения в 2024 году.
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