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США нужно не менее четырех лет для восполнения запасов оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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18:07 16.07.2026
США нужно не менее четырех лет для восполнения запасов оружия, сообщили СМИ

Hill: США необходимо не менее четырех лет для восполнения запасов оружия

© AP Photo / Jens MeyerАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Hill сообщает, что восполнение запасов вооружений после агрессии против Ирана займет у США не менее четырех лет.
  • Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупреждал о риске критической нехватки высокоточных ракет из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восполнение запасов вооружений после агрессии против Ирана займет у США не менее четырех лет, пишет издание Hill.
В апреле Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад, где говорится, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет из-за истощения арсеналов в ходе агрессии против Ирана.
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"Первая фаза войны с Ираном затратила огромное количество боеприпасов... США могут понадобиться четыре года или больше для восполнения своих запасов оружия, при условии, что конгресс выделит достаточное финансирование", - говорится в сообщении издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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