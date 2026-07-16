США нужно не менее четырех лет для восполнения запасов оружия, сообщили СМИ

"Первая фаза войны с Ираном затратила огромное количество боеприпасов... США могут понадобиться четыре года или больше для восполнения своих запасов оружия, при условии, что конгресс выделит достаточное финансирование", - говорится в сообщении издания.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.