США нужно не менее четырех лет для восполнения запасов оружия, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Издание Hill сообщает, что восполнение запасов вооружений после агрессии против Ирана займет у США не менее четырех лет.
- Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупреждал о риске критической нехватки высокоточных ракет из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восполнение запасов вооружений после агрессии против Ирана займет у США не менее четырех лет, пишет издание Hill.
В Иране назвали цель новых ударов США
Вчера, 17:07
"Первая фаза войны с Ираном затратила огромное количество боеприпасов... США могут понадобиться четыре года или больше для восполнения своих запасов оружия, при условии, что конгресс выделит достаточное финансирование", - говорится в сообщении издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.