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В Калужской области задержали женщину за порчу автомобилей топором - РИА Новости, 16.07.2026
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11:57 16.07.2026
В Калужской области задержали женщину за порчу автомобилей топором

УМВД: в Балабаново задержана женщина за порчу автомобилей топором

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Калужской области задержана за порчу автомобилей топором в городе Балабаново.
  • Полиция установила, что повреждены три автомобиля, по данному факту проводится проверка.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Жительница Калужской области задержана после того, как испортила три автомобиля топором, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина бьет топором по двум автомобилям, разбивая стекла. Канал утверждает, что инцидент произошел в городе Балабаново Калужской области и разбиты десять машин.
Согласно релизу УМВД по Калужской области, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Балабаново женщина повредила припаркованные автомобили.
"В ходе разбирательств сотрудниками полиции личность гражданки была установлена. Она задержана. Предварительно установлено, что повреждены три автомобиля", - сказали в полиции РИА Новости.
Там отметили, что по данному факту проводится проверка, по ее окончании будет принято процессуальное решение.
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