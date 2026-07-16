Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Сотрудник полиции во время работы

В Калужской области задержали женщину за порчу автомобилей топором

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Калужской области задержана за порчу автомобилей топором в городе Балабаново.

Полиция установила, что повреждены три автомобиля, по данному факту проводится проверка.

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Жительница Калужской области задержана после того, как испортила три автомобиля топором, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина бьет топором по двум автомобилям, разбивая стекла. Канал утверждает, что инцидент произошел в городе Балабаново Калужской области и разбиты десять машин.

Согласно релизу УМВД по Калужской области, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Балабаново женщина повредила припаркованные автомобили.

"В ходе разбирательств сотрудниками полиции личность гражданки была установлена. Она задержана. Предварительно установлено, что повреждены три автомобиля", - сказали в полиции РИА Новости.