Украинцы отправляют Зеленскому матерные стикеры из-за отставки Федорова

Как выяснили журналисты РИА Новости, украинские пользователи Telegram нашли способ выразить свое недовольство решением Зеленского отправить Федорова в отставку: используя платную функцию отправки подарков, пользователи отправляют официальному каналу Зеленского подарочные стикеры с нецензурной бранью вместо поздравлений. Граждане требуют восстановить Федорова в должности и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, оскорбляют Зеленского, его избирателей и земляков.

"Убери Сырского и верни Федорова", - гласит одно из сообщений под подарочным стикером в Telegram-канале Зеленского. Большинство же "поздравлений" изобилует нецензурной бранью и угрозами в адрес Зеленского из-за его решения об отставке министра.

Двенадцатого июля Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение главы Корецкого премьером.