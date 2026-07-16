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Украинцы отправляют Зеленскому матерные стикеры из-за отставки Федорова - РИА Новости, 16.07.2026
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16:35 16.07.2026

Украинцы отправляют Зеленскому матерные стикеры из-за отставки Федорова

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил о намерении отправить в отставку Михаила Федорова, министра обороны Украины.
  • Украинские пользователи Telegram используют платную функцию отправки подарков, чтобы выразить свое недовольство.
  • Они отправляют официальному каналу Зеленского подарочные стикеры с нецензурной бранью и требованиями восстановить Федорова в должности.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Граждане Украины используют функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы высказать Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны Михаила Федорова, выяснило РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.
Как выяснили журналисты РИА Новости, украинские пользователи Telegram нашли способ выразить свое недовольство решением Зеленского отправить Федорова в отставку: используя платную функцию отправки подарков, пользователи отправляют официальному каналу Зеленского подарочные стикеры с нецензурной бранью вместо поздравлений. Граждане требуют восстановить Федорова в должности и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, оскорбляют Зеленского, его избирателей и земляков.
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"Убери Сырского и верни Федорова", - гласит одно из сообщений под подарочным стикером в Telegram-канале Зеленского. Большинство же "поздравлений" изобилует нецензурной бранью и угрозами в адрес Зеленского из-за его решения об отставке министра.
Двенадцатого июля Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение главы Корецкого премьером.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Вчера, 15:02
 
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