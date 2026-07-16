Украинцы отправляют Зеленскому матерные стикеры из-за отставки Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил о намерении отправить в отставку Михаила Федорова, министра обороны Украины.
- Украинские пользователи Telegram используют платную функцию отправки подарков, чтобы выразить свое недовольство.
- Они отправляют официальному каналу Зеленского подарочные стикеры с нецензурной бранью и требованиями восстановить Федорова в должности.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Граждане Украины используют функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы высказать Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны Михаила Федорова, выяснило РИА Новости.
Как выяснили журналисты РИА Новости, украинские пользователи Telegram нашли способ выразить свое недовольство решением Зеленского отправить Федорова в отставку: используя платную функцию отправки подарков, пользователи отправляют официальному каналу Зеленского подарочные стикеры с нецензурной бранью вместо поздравлений. Граждане требуют восстановить Федорова в должности и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, оскорбляют Зеленского, его избирателей и земляков.
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"Убери Сырского и верни Федорова", - гласит одно из сообщений под подарочным стикером в Telegram-канале Зеленского. Большинство же "поздравлений" изобилует нецензурной бранью и угрозами в адрес Зеленского из-за его решения об отставке министра.
Двенадцатого июля Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение главы Корецкого премьером.
Зеленский прокомментировал отставку Федорова
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