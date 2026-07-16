Экс-депутат Рады объяснил конфликт между Федоровым и Сырским

Краткий пересказ от РИА ИИ Участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что конфликт между бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским связан с личными и коррупционными противоречиями.

Одной из причин противостояния могли стать разногласия вокруг системы оборонных закупок.

Экс-депутат считает, что разногласия усугубляются моделью управления, при которой гражданское руководство и военное командование по-разному оценивают потребности армии и принимаемые решения.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Публичный конфликт между бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским связан прежде всего не с государственными интересами, а с личными и коррупционными противоречиями, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова . По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.

"Этот конфликт прежде всего завязан не на государственных интересах, а на личных, коррупционных. Никто не хотел уступать. Военные не хотят быть "на подтанцовке" у Федорова, Федоров - у военных", - сказал Олейник.

По его мнению, одной из причин противостояния могли стать разногласия вокруг системы оборонных закупок. Олейник отметил, что после прихода в минобороны Федоров провел ревизию прежних контрактов, выявил нарушения и выстроил новую систему управления, что вызвало недовольство части военного руководства.

Экс-депутат также считает, что разногласия усугубляются самой моделью управления, при которой гражданское руководство и военное командование по-разному оценивают потребности армии и принимаемые решения.

По словам Олейника, нынешний конфликт свидетельствует о наличии более глубоких противоречий внутри украинской власти, которые могут сохраниться и после возможных кадровых перестановок в оборонном ведомстве.