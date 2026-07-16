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Экс-депутат Рады объяснил конфликт между Федоровым и Сырским - РИА Новости, 16.07.2026
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22:49 16.07.2026
Экс-депутат Рады объяснил конфликт между Федоровым и Сырским

Экс-депутат Рады Олейник: конфликт между Федоровым и Сырским связан с коррупцией

© РИА Новости / Александр НатрускинБывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что конфликт между бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским связан с личными и коррупционными противоречиями.
  • Одной из причин противостояния могли стать разногласия вокруг системы оборонных закупок.
  • Экс-депутат считает, что разногласия усугубляются моделью управления, при которой гражданское руководство и военное командование по-разному оценивают потребности армии и принимаемые решения.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Публичный конфликт между бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским связан прежде всего не с государственными интересами, а с личными и коррупционными противоречиями, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.
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"Этот конфликт прежде всего завязан не на государственных интересах, а на личных, коррупционных. Никто не хотел уступать. Военные не хотят быть "на подтанцовке" у Федорова, Федоров - у военных", - сказал Олейник.
По его мнению, одной из причин противостояния могли стать разногласия вокруг системы оборонных закупок. Олейник отметил, что после прихода в минобороны Федоров провел ревизию прежних контрактов, выявил нарушения и выстроил новую систему управления, что вызвало недовольство части военного руководства.
Экс-депутат также считает, что разногласия усугубляются самой моделью управления, при которой гражданское руководство и военное командование по-разному оценивают потребности армии и принимаемые решения.
По словам Олейника, нынешний конфликт свидетельствует о наличии более глубоких противоречий внутри украинской власти, которые могут сохраниться и после возможных кадровых перестановок в оборонном ведомстве.
Двенадцатого июля Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение Корецкого премьером.
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