В США сделали жесткое заявление после ударов ВС России по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Аналитик считает, что Украина проигрывает и продолжает терять позиции, а российские удары разрушают энергетическую инфраструктуру страны.

Средства, выделенные на поддержку Украины, направляются в европейскую оборонную промышленность, а обещанные технологии будут реализованы через годы.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Технологии, которые НАТО пообещала Украине на саммите в Анкаре, не помогут Киеву отражать удары российских войск, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.

"Украина проигрывает уже сейчас. Ничто из того, о чем договорились в Анкаре , не поможет Украине ни этим летом, ни осенью, ни зимой, пока она будет продолжает терять позиции. Тем временем российские удары разрушают энергетическую инфраструктуру страны. В прошлом году говорили о тяжелой зиме. <…> На этот раз тяжелым будет даже лето", — рассказал он в эфире YouTube-канала.

По словам аналитика, средства, выделенные на поддержку Украины, на самом деле направляются в европейскую оборонную промышленность, а реализация технологий, обещанных Киеву на саммите НАТО, займет годы.

"На Украине нет противовоздушной обороны. <…> Такова реальность этого конфликта. Анкара была фарсом. Абсолютным фарсом. Дух Анкары растворяется прямо сейчас, пока мы об этом говорим", — заключил эксперт.

Прошедшей ночью ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.