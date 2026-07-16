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В США сделали жесткое заявление после ударов ВС России по Украине - РИА Новости, 16.07.2026
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21:26 16.07.2026
В США сделали жесткое заявление после ударов ВС России по Украине

Риттер: саммит НАТО в Анкаре не повлиял на ход конфликта на Украине

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик считает, что Украина проигрывает и продолжает терять позиции, а российские удары разрушают энергетическую инфраструктуру страны.
  • Средства, выделенные на поддержку Украины, направляются в европейскую оборонную промышленность, а обещанные технологии будут реализованы через годы.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Технологии, которые НАТО пообещала Украине на саммите в Анкаре, не помогут Киеву отражать удары российских войск, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.
"Украина проигрывает уже сейчас. Ничто из того, о чем договорились в Анкаре, не поможет Украине ни этим летом, ни осенью, ни зимой, пока она будет продолжает терять позиции. Тем временем российские удары разрушают энергетическую инфраструктуру страны. В прошлом году говорили о тяжелой зиме. <…> На этот раз тяжелым будет даже лето", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
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По словам аналитика, средства, выделенные на поддержку Украины, на самом деле направляются в европейскую оборонную промышленность, а реализация технологий, обещанных Киеву на саммите НАТО, займет годы.
"На Украине нет противовоздушной обороны. <…> Такова реальность этого конфликта. Анкара была фарсом. Абсолютным фарсом. Дух Анкары растворяется прямо сейчас, пока мы об этом говорим", — заключил эксперт.
Прошедшей ночью ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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