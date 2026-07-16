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Статистика обменов погибшими вызвала шок среди украинцев - РИА Новости, 16.07.2026
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20:03 16.07.2026 (обновлено: 20:10 16.07.2026)
Статистика обменов погибшими вызвала шок среди украинцев

Силовики рассказали о шоке у украинцев из-за статистики обменов телами

© Фото : Владимир Мединский/TelegramОбмен телами погибших военных
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
Обмен телами погибших военных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Статистика обменов погибшими вызывает шок среди жителей Украины.
  • Из российских моргов вернули 501 труп, останки 31 российского военнослужащего вернулись на родину.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди жителей Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, очередной обмен телами погибших солдат вызвал резонанс на Украине.
"Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на Родину вернулись останки 31 нашего Героя", – сообщил источник.
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