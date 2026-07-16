Краткий пересказ от РИА ИИ
- Статистика обменов погибшими вызывает шок среди жителей Украины.
- Из российских моргов вернули 501 труп, останки 31 российского военнослужащего вернулись на родину.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди жителей Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, очередной обмен телами погибших солдат вызвал резонанс на Украине.
"Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на Родину вернулись останки 31 нашего Героя", – сообщил источник.