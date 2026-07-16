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Силовики назвали борьбу Федорова и Сырского противостоянием западных ВПК - РИА Новости, 16.07.2026
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19:59 16.07.2026 (обновлено: 20:06 16.07.2026)

Силовики назвали борьбу Федорова и Сырского противостоянием западных ВПК

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российских силовых структурах заявили, что борьба Михаила Федорова и Александра Сырского — это противостояние западных военно-промышленных гигантов за получение финансирования.
  • Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров пытался уменьшить поставки артиллерии и боеприпасов в ВСУ, что вызвало недовольство западных производителей, таких как Rheinmetall и Lockheed Martin.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Борьба экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского – это не внутриукраинский конфликт, а противостояние западных военно-промышленных гигантов за получение финансирования, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Борьба Федорова и Сырского - это не внутриукраинский конфликт, а противостояние западных военно-промышленных гигантов за получение финансирования. Так, бывший военный министр пытался нивелировать поставки артиллерии в ВСУ, в том числе реактивной, а также боеприпасов", - сказал собеседник агентства.
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"Это не могло не спровоцировать негодование лоббистов таких предприятий, как Rheinmetall из ФРГ, Lockheed Martin из США, и прочих, которые активно поддерживают Сырского", – добавил он.
По его словам, западные производители БПЛА и других военных технологий были в шоке от отставки главы военного ведомства Украины.
"Именно эти активисты западной "партии войны" и организовали сегодняшние митинги на Украине. Напомним, что прошли они практически во всех украинских областях, а сотрудники МВД даже не пытались остановить митингующих", – отметил источник.
Он подчеркнул, что украинские полицейские опасаются негативной реакции западных политиков.
"В сложившейся ситуации для нас не так важно, кто глава военного ведомства на Украине, а вот тот факт, что даже приближенный к Зеленскому Федоров не смог пошатнуть позиции Сырского, вызывает интерес", – добавил собеседник агентства.
В мае в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что на Украине разгорелся скандал между Сырским и Федоровым из-за поставок оружия. Сырский с 2024 года является главнокомандующим ВСУ, а Федоров занимал пост министра обороны Украины с 14 января по 15 июля 2026 года.
Как сообщают украинские СМИ, в четверг в нескольких городах Украины проходят акции против отставки Федорова. Протесты начались во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.
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