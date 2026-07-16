Конфликт в руководстве Украины может обостриться, считает экс-депутат Рады

Краткий пересказ от РИА ИИ Противостояние между военным руководством и гражданскими властями Украины может обостриться после кадровых перестановок в оборонном блоке, считает экс-депутат Рады Владимир Олейник.

По его словам, часть военного руководства выступает за назначение на пост главы Минобороны профессионального военного, тогда как законодательство предусматривает, что министр должен быть гражданским лицом.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Противостояние между военным руководством и гражданскими властями Украины может обостриться после кадровых перестановок в оборонном блоке, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. Однако Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и рассказать о коррупции и проблемах в ВСУ. В ряде городов Украины начались митинги против отставки министра.

"Если Зеленский будет продвигать кандидатуру нового гражданского министра обороны, этот конфликт будет только продолжен. Военные все-таки требуют, чтобы министр был военным. Поэтому противостояние между армией и министерством обороны может только усилиться"- сказал Олейник.

Он отметил, что возможное назначение нового главы минобороны из числа гражданских, если оно состоится, не снимет противоречий. По мнению Олейника, часть военного руководства выступает за назначение на этот пост профессионального военного, тогда как украинское законодательство предусматривает, что министр обороны должен быть гражданским лицом.

Собеседник агентства также полагает, что Владимир Зеленский вряд ли пойдет на масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ в ближайшее время. По его оценке, украинские власти опасаются предпринимать резкие шаги в отношении военных на фоне ситуации на линии боевого соприкосновения.

При этом Олейник не исключил, что нынешний конфликт может стать началом нового этапа политической борьбы в украинском руководстве. "Я не исключаю, что это может быть стартом Федорова как самостоятельной политической фигуры", - сказал он.