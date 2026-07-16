В Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко Клименко, которому прочили должность министра обороны, не захотел переходить на новую должность, заявила депутат Рады Мария Мезенцева.



"Клименко отказался от должности министра обороны, сегодня голосование в Раде по нему не состоится", — цитирует ее издание "Страна.ua".