В Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Клименко отказался от должности министра обороны Украины, заявила депутат Рады Мария Мезенцева.
- Она добавила, что сегодня голосование по нему не состоится.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко Клименко, которому прочили должность министра обороны, не захотел переходить на новую должность, заявила депутат Рады Мария Мезенцева.
"Клименко отказался от должности министра обороны, сегодня голосование в Раде по нему не состоится", — цитирует ее издание "Страна.ua".
"Клименко отказался от должности министра обороны, сегодня голосование в Раде по нему не состоится", — цитирует ее издание "Страна.ua".
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.