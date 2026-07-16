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В Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны - РИА Новости, 16.07.2026
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13:07 16.07.2026 (обновлено: 13:09 16.07.2026)
В Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны

Мезенцева: Клименко отказался от должности министра обороны Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Клименко отказался от должности министра обороны Украины, заявила депутат Рады Мария Мезенцева.
  • Она добавила, что сегодня голосование по нему не состоится.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко Клименко, которому прочили должность министра обороны, не захотел переходить на новую должность, заявила депутат Рады Мария Мезенцева.

"Клименко отказался от должности министра обороны, сегодня голосование в Раде по нему не состоится", — цитирует ее издание "Страна.ua".
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В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.
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