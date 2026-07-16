В Кремле назвали условие для завершения СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно наличие в Киеве человека, который примет ответственное решение для мирного урегулирования или завершения специальной военной операции.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. России важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование на Украине или завершить специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность, примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле изменения в развитии СВО в связи с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова.
Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
В среду Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.