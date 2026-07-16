В Кремле назвали условие для завершения СВО

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"Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность, примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле изменения в развитии СВО в связи с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова.