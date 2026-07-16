Мендель назвала главную проблему правительства Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что главной проблемой правительства Украины является недостаток реальной работоспособности.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главная проблема правительства Украины заключается в том, что ему недостает реальной работоспособности, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя предстоящие перестановки в Киеве.
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого премьер-министром.
"Настоящая проблема заключается в том, что правительству (Украины - ред.) недостает реальной работоспособности институтов, - то, что все эксперты громко отрицают", - написала Мендель в посте на своей странице в социальной сети Х.