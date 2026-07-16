Мендель назвала главную проблему правительства Украины

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главная проблема правительства Украины заключается в том, что ему недостает реальной работоспособности, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя предстоящие перестановки в Киеве.