Рейтинг@Mail.ru
Мендель назвала главную проблему правительства Украины - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 16.07.2026
Мендель назвала главную проблему правительства Украины

Мендель: правительству Украины не достает реальной работоспособности

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Юлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Юлия Мендель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что главной проблемой правительства Украины является недостаток реальной работоспособности.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главная проблема правительства Украины заключается в том, что ему недостает реальной работоспособности, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя предстоящие перестановки в Киеве.
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого премьер-министром.
"Настоящая проблема заключается в том, что правительству (Украины - ред.) недостает реальной работоспособности институтов, - то, что все эксперты громко отрицают", - написала Мендель в посте на своей странице в социальной сети Х.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине заговорили о сдаче Киева после нового шага Зеленского
Вчера, 02:54
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЮлия МендельНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала