На Украине заговорили о сдаче Киева после нового шага Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что решение Владимира Зеленского отправить министра обороны Украины Михаила Федорова в отставку может привести к хаосу в обороне страны и потере Киева.
- По мнению эксперта, действия Зеленского вредят Украине, так как он не считается даже с самыми преданными сторонниками.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить министра оборона Украины Михаила Федорова в отставку грозит хаосом в обороне страны и потерей Киева, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, Зеленский в своей борьбе за власть уже не считается ни с кем даже из самых преданных сторонников, что неизбежно вредит Украине.
"Безобразие! Федоров мог стать нашим спасителем, хотя бы попытаться исправить ошибки Зеленского, а вместо этого киевский хулиган его уволил, да еще и так позорно. Люди ему не простят", — подытожил Соскин.
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Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.