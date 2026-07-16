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На Украине заговорили о сдаче Киева после нового шага Зеленского - РИА Новости, 16.07.2026
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02:54 16.07.2026
На Украине заговорили о сдаче Киева после нового шага Зеленского

Соскин: отставка Федорова грозит хаосом в обороне и потерей Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что решение Владимира Зеленского отправить министра обороны Украины Михаила Федорова в отставку может привести к хаосу в обороне страны и потере Киева.
  • По мнению эксперта, действия Зеленского вредят Украине, так как он не считается даже с самыми преданными сторонниками.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить министра оборона Украины Михаила Федорова в отставку грозит хаосом в обороне страны и потерей Киева, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Очнись уже, Зеленский! У тебя армия разваливается, а ты министра обороны убираешь, заменяя каким-то отбитым подхалимом. Так и до потери Киева недалеко с таким-то подходом", — сказал он.
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По словам эксперта, Зеленский в своей борьбе за власть уже не считается ни с кем даже из самых преданных сторонников, что неизбежно вредит Украине.
"Безобразие! Федоров мог стать нашим спасителем, хотя бы попытаться исправить ошибки Зеленского, а вместо этого киевский хулиган его уволил, да еще и так позорно. Люди ему не простят", — подытожил Соскин.
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Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.
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