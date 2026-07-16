Рейтинг@Mail.ru
На Украине призвали к новому Майдану после решения Зеленского - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 16.07.2026 (обновлено: 10:41 16.07.2026)
На Украине призвали к новому Майдану после решения Зеленского

На Украине призвали к новому Майдану после отставки министра Федорова

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине начали раздаваться призывы к новому Майдану после решения Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
  • Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сыронизировал по поводу появления новой традиции — принимать решения, которые приводят к митингам.
  • Украинский военный медик Дмитрий Козятинский призвал выйти на митинг в центре Киева из-за отставки Федорова.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На Украине начали раздаваться призывы к новому Майдану после решения Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, на это обратил внимание депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"У этой власти было две неизменные традиции: каждую осень и весну готовиться к выборам, <…> невозможным из-за войны; каждым летом увольнять Шмыгаля. Но уже с уверенностью можно сказать, что появилась и третья новая и проверенная временем традиция своими абсолютно эгоистическими решениями приводить к митингам. С другой стороны <…> ну хоть где-то системность у них появилась", — сыронизировал он в своем Telegram-канале.
Зеленский оговорился во время пресс-конференции, перейдя с украинского на русский язык - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Зеленский выдал себя с головой, выступая в Киеве
Вчера, 00:55
Так Железняк отреагировал на призыв украинского военного медика Дмитрия Козятинского выйти в четверг утром на митинг в центре Киева из-за отставки Федорова.
"Призываю всех неравнодушных выйти завтра в 09:01 на площадь Франко и показать Зеленскому, что мы против постоянных перестановок в правительстве и замены эффективных министров удобными приспособленцами. Берите картонки и не забывайте, что это мирный протест", — написал Козятинский в Facebook*.
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером
15 июля, 23:53
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Зеленский заявил о нерешаемом конфликте Федорова с Сырским, пишут СМИ
15 июля, 23:47
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровИгорь КлименкоВерховная Рада УкраиныFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала