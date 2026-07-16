На Украине призвали к новому Майдану после решения Зеленского

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. Архивное фото

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине начали раздаваться призывы к новому Майдану после решения Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сыронизировал по поводу появления новой традиции — принимать решения, которые приводят к митингам.

Украинский военный медик Дмитрий Козятинский призвал выйти на митинг в центре Киева из-за отставки Федорова.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На Украине начали раздаваться призывы к новому Майдану после решения Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, на это обратил внимание депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"У этой власти было две неизменные традиции: каждую осень и весну готовиться к выборам, <…> невозможным из-за войны; каждым летом увольнять Шмыгаля. Но уже с уверенностью можно сказать, что появилась и третья новая и проверенная временем традиция своими абсолютно эгоистическими решениями приводить к митингам. С другой стороны <…> ну хоть где-то системность у них появилась", — сыронизировал он в своем Telegram-канале.

Так Железняк отреагировал на призыв украинского военного медика Дмитрия Козятинского выйти в четверг утром на митинг в центре Киева из-за отставки Федорова

"Призываю всех неравнодушных выйти завтра в 09:01 на площадь Франко и показать Зеленскому, что мы против постоянных перестановок в правительстве и замены эффективных министров удобными приспособленцами. Берите картонки и не забывайте, что это мирный протест", — написал Козятинский в Facebook*.

Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины.

В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.