Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский оговорился во время пресс-конференции, перепутав украинское слово «погляд» с русским словом «взгляд».

Оговорка произошла на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы в Киеве.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. оговорился во время пресс-конференции, перейдя с украинского на русский язык, его выступление транслировал телеканал "Суспільне новини". Владимир Зеленский оговорился во время пресс-конференции, перейдя с украинского на русский язык, его выступление транслировал телеканал "Суспільне новини".

Инцидент произошел на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы, проходившем накануне в Киеве. Зеленский перепутал украинское слово "погляд" с русским словом "взгляд".

"Я в принципе поделился с руководством Европейского Союза и с президентом Соединенных Штатов Америки тем, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш “погляд“", — сказал он.

На видео заметно, что после этого Зеленский немного растерялся и прервал свой ответ на вопрос, хотя до этого довольно подробно объяснял свою позицию.

В январе Владимир Зеленский едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.

В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.