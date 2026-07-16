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Зеленский выдал себя с головой, выступая в Киеве - РИА Новости, 16.07.2026
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00:55 16.07.2026
Зеленский выдал себя с головой, выступая в Киеве

Зеленский случайно перешел на русский язык во время пресс-конференции

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский оговорился во время пресс-конференции, перепутав украинское слово «погляд» с русским словом «взгляд».
  • Оговорка произошла на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы в Киеве.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский оговорился во время пресс-конференции, перейдя с украинского на русский язык, его выступление транслировал телеканал "Суспільне новини".
Инцидент произошел на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы, проходившем накануне в Киеве. Зеленский перепутал украинское слово "погляд" с русским словом "взгляд".
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"Я в принципе поделился с руководством Европейского Союза и с президентом Соединенных Штатов Америки тем, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш “погляд“", — сказал он.
На видео заметно, что после этого Зеленский немного растерялся и прервал свой ответ на вопрос, хотя до этого довольно подробно объяснял свою позицию.
В январе Владимир Зеленский едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.
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В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
При этом декабрьский опрос центра SOCIS опрос показал, что почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.
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