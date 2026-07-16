Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США завершило вечернюю волну ударов по Ирану 15 июля.
- Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, которые, по их утверждениям, были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. США завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании ВС Соединенных Штатов.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.