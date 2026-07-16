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США завершили очередную волну ударов по Ирану - РИА Новости, 16.07.2026
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04:30 16.07.2026
США завершили очередную волну ударов по Ирану

СENTCOM сообщил о завершении очередной волны ударов по Ирану

© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew BruchИстребители F-15 ВВС США
Истребители F-15 ВВС США - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch
Истребители F-15 ВВС США . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США завершило вечернюю волну ударов по Ирану 15 июля.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, которые, по их утверждениям, были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. США завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании ВС Соединенных Штатов.
"Центральное командование Вооруженных сил США завершило вечернюю волну ударов по Ирану 15 июля в 21.00 по времени восточного побережья США (04.00 мск - ред.)", - сообщило ведомство в соцсети Х.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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