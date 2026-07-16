ВС России поразили морское судно в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами.
- На переходе в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер ССО ВСУ.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Морское судно и быстроходный катер сил специальных операций (ССО) ВСУ поражены на переходе в порты Одесской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.
В ночь на четверг ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами.
"Кроме того, на переходе морем в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер ССО ВСУ", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18