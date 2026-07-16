Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли серию мощных ударов по целям в Киеве и Одессе - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 16.07.2026 (обновлено: 11:27 16.07.2026)
ВС России нанесли серию мощных ударов по целям в Киеве и Одессе

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям в Киеве и инфраструктуре

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинский пожарный в Киеве
Украинский пожарный в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинский пожарный в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные нанесли групповой удар по военным целям в Киеве.
  • Под удар попал склад предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где собирают БПЛА "Лютый" и "Лелека-100".
  • Также были атакованы объекты инфраструктуры в Одесской области.
  • Войска поразили морское судно на пути в порт Черноморск и быстроходный катер ССО ВСУ около острова Змеиный.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны.
«
"В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", — заявили в ведомстве.
Авиация ВКС России в рамках учения ядерных сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями ракет Кинжал - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
На голову выше: в зоне СВО готовятся применить серьезный козырь
15 июля, 08:00
В министерстве уточнили, что под удар попал объект логистической компании ПАО "Рапид", а также склад предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где собирают БПЛА "Лютый" и "Лелека-100".
Среди других атакованных целей — объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, войска поразили морское судно на пути в порт Черноморск и быстроходный катер ССО ВСУ около острова Змеиный.
Армия применила высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и БПЛА.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныОдесская областьОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала