ВС России нанесли серию мощных ударов по целям в Киеве и Одессе

"В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", — заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что под удар попал объект логистической компании ПАО "Рапид", а также склад предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где собирают БПЛА "Лютый" и "Лелека-100".