ВС России нанесли серию мощных ударов по целям в Киеве и Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные нанесли групповой удар по военным целям в Киеве.
- Под удар попал склад предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где собирают БПЛА "Лютый" и "Лелека-100".
- Также были атакованы объекты инфраструктуры в Одесской области.
- Войска поразили морское судно на пути в порт Черноморск и быстроходный катер ССО ВСУ около острова Змеиный.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны.
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"В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", — заявили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что под удар попал объект логистической компании ПАО "Рапид", а также склад предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где собирают БПЛА "Лютый" и "Лелека-100".
Среди других атакованных целей — объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, войска поразили морское судно на пути в порт Черноморск и быстроходный катер ССО ВСУ около острова Змеиный.
Армия применила высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и БПЛА.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18