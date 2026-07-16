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Американский политолог предрек затяжную конфронтацию с Ираном вместо сделки - РИА Новости, 16.07.2026
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15:19 16.07.2026
Американский политолог предрек затяжную конфронтацию с Ираном вместо сделки

Тусси: вероятным развитием отношений между США и Ираном остается конфронтация

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси считает, что наиболее вероятным сценарием развития отношений между США и Ираном остается затяжная конфронтация с ограниченными договоренностями и периодическими обострениями.
  • Ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы идти на уступки по вопросам, которые считают принципиально важными для своей безопасности.
  • Дипломатические усилия будут сочетаться с силовым давлением, а временные договоренности смогут лишь снизить непосредственные риски, не устраняя фундаментальных разногласий между сторонами.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Наиболее вероятным сценарием развития отношений между США и Ираном остается затяжная конфронтация, сопровождаемая ограниченными договоренностями и периодическими обострениями, заявил РИА Новости старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, утверждая, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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"На данном этапе наиболее вероятным сценарием является продолжительный период конфронтации, сопровождаемый ограниченными договоренностями и повторяющимися обострениями", - сказал собеседник агентства.
По словам Тусси, ни одна из сторон не стремится к масштабной региональной войне, однако ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы идти на уступки по вопросам, которые считают принципиально важными для своей безопасности.
Как отметил эксперт, в результате дипломатические усилия будут сочетаться с силовым давлением, а временные договоренности смогут лишь снизить непосредственные риски, не устраняя фундаментальных разногласий между сторонами.
"Это создает цикл, в котором дипломатия и принуждение сосуществуют, а периодические соглашения снижают непосредственные риски, но не приводят к разрешению основного спора. Опасность заключается в том, что каждый последующий кризис начинается с более высокого уровня недоверия, чем предыдущий", - добавил Тусси.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил договоренности по меморандуму, назвав его своеобразной проверкой, которую Тегеран, по его словам, не прошел. Кроме того, американский лидер объявил о возобновлении морской блокады Ирана.
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