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Турпоток из России значим для экономики Черногории, заявили в РСТ - РИА Новости, 16.07.2026
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18:15 16.07.2026
Турпоток из России значим для экономики Черногории, заявили в РСТ

РСТ: турпоток из РФ значим для Черногории, но среди россиян страна не популярна

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкГород Будва в Черногории
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Город Будва в Черногории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турпоток из России значим для экономики Черногории, так как туризм формирует около 25% ВВП страны.
  • Черногория может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября.
  • Туристическая отрасль России готова оперативно переориентировать спрос на альтернативные направления в случае введения визового режима для граждан России со стороны Черногории.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Турпоток из России значим для экономики Черногории, при этом сама страна не пользуется большим спросом у россиян, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Правительство Черногории может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября, написала ранее газета Dan на своем портале.
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"Черногория традиционно занимает нишевую позицию в структуре российского выездного туризма ... За январь–август 2025 года зафиксировано более 123 тысяч прибытий из России. Это значимо для экономики самой Черногории (туризм формирует около 25% ВВП), но не является определяющим сегментом для российского рынка", - сказали в РСТ.
Так, по данным Monstat за 2025 год, на которые ссылаются в союзе, россияне обеспечили 16,4% иностранных ночевок в стране и заняли второе место после сербов.
По данным РСТ, обсуждение возможного введения визового режима для граждан России со стороны Черногории не стало неожиданностью для туристической отрасли. Туроператоры и турагенты уже адаптировали предложения под возможные сценарии.
Отмечается, что отрасль обладает достаточным опытом работы в условиях визовых ограничений и готова оперативно переориентировать спрос на альтернативные направления с упрощенным въездом и развитой инфраструктурой.
"Российский турист традиционно выбирает гибкие и предсказуемые варианты, и рынок располагает широким выбором таких предложений", - подчеркнули в объединении.
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РоссияЧерногорияБелоруссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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