Турпоток из России значим для экономики Черногории, заявили в РСТ

Краткий пересказ от РИА ИИ Турпоток из России значим для экономики Черногории, так как туризм формирует около 25% ВВП страны.

Черногория может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября.

Туристическая отрасль России готова оперативно переориентировать спрос на альтернативные направления в случае введения визового режима для граждан России со стороны Черногории.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Турпоток из России значим для экономики Черногории, при этом сама страна не пользуется большим спросом у россиян, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Правительство Черногории может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября, написала ранее газета Dan на своем портале.

"Черногория традиционно занимает нишевую позицию в структуре российского выездного туризма ... За январь–август 2025 года зафиксировано более 123 тысяч прибытий из России. Это значимо для экономики самой Черногории (туризм формирует около 25% ВВП), но не является определяющим сегментом для российского рынка", - сказали в РСТ.

Так, по данным Monstat за 2025 год, на которые ссылаются в союзе, россияне обеспечили 16,4% иностранных ночевок в стране и заняли второе место после сербов.

По данным РСТ, обсуждение возможного введения визового режима для граждан России со стороны Черногории не стало неожиданностью для туристической отрасли. Туроператоры и турагенты уже адаптировали предложения под возможные сценарии.

Отмечается, что отрасль обладает достаточным опытом работы в условиях визовых ограничений и готова оперативно переориентировать спрос на альтернативные направления с упрощенным въездом и развитой инфраструктурой.