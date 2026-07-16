В Новой Зеландии объявили предупреждение об угрозе цунами

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3 (по другим оценкам — до 6,6).

Власти объявили предупреждение об угрозе цунами и потребовали от жителей покинуть прибрежные районы западного побережья Южного острова.

Спасательные службы предупредили, что опасная активность может продолжаться несколько часов.

ДЖАКАРТА, 16 июл - РИА Новости. Власти Новой Зеландии объявили предупреждение об угрозе цунами после мощного землетрясения магнитудой 6,3 (по другим предварительным оценкам, до 6,6) в районе примерно 40 километров к северу от города Те-Анау на Южном острове.

Национальное агентство Новой Зеландии по чрезвычайным ситуациям потребовало от жителей немедленно покинуть прибрежные районы западного побережья Южного острова - от Милфорд-Саунда до мыса Пуйсегур - и подняться на возвышенности или уйти как можно дальше вглубь суши. По оценке властей, существует вероятность затопления прибрежной территории.

Спасательные службы предупредили, что первая волна может оказаться не самой сильной, а опасная активность способна продолжаться несколько часов. Жителям рекомендовано не возвращаться домой до официальной отмены тревоги, держаться подальше от пляжей, рек, устьев и моря, а также не пытаться наблюдать за волнами.