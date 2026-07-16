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В Новой Зеландии объявили предупреждение об угрозе цунами - РИА Новости, 16.07.2026
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13:36 16.07.2026 (обновлено: 13:38 16.07.2026)
В Новой Зеландии объявили предупреждение об угрозе цунами

В Новой Зеландии после землетрясения объявили предупреждение об угрозе цунами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВолны
Волны - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3 (по другим оценкам — до 6,6).
  • Власти объявили предупреждение об угрозе цунами и потребовали от жителей покинуть прибрежные районы западного побережья Южного острова.
  • Спасательные службы предупредили, что опасная активность может продолжаться несколько часов.
ДЖАКАРТА, 16 июл - РИА Новости. Власти Новой Зеландии объявили предупреждение об угрозе цунами после мощного землетрясения магнитудой 6,3 (по другим предварительным оценкам, до 6,6) в районе примерно 40 километров к северу от города Те-Анау на Южном острове.
Национальное агентство Новой Зеландии по чрезвычайным ситуациям потребовало от жителей немедленно покинуть прибрежные районы западного побережья Южного острова - от Милфорд-Саунда до мыса Пуйсегур - и подняться на возвышенности или уйти как можно дальше вглубь суши. По оценке властей, существует вероятность затопления прибрежной территории.
Спасательные службы предупредили, что первая волна может оказаться не самой сильной, а опасная активность способна продолжаться несколько часов. Жителям рекомендовано не возвращаться домой до официальной отмены тревоги, держаться подальше от пляжей, рек, устьев и моря, а также не пытаться наблюдать за волнами.
Кроме того, всем, кто почувствовал продолжительное или сильное землетрясение в прибрежных районах страны, предписано немедленно эвакуироваться, не дожидаясь дополнительных сообщений властей.
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