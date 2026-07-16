ЦИК заверил списки кандидатов партии "Родина" на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии «Родина».

Партия «Родина» предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам 10 июля, а на съезде 28 июня выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек и 66 кандидатов по одномандатным округам.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Родина", решение приняли члены ЦИК на заседании.

Члены Центризбиркома приняли соответствующие постановления в среду. "Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании.

Партия "Родина" 10 июля предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным округам. ЦИК России на 12 июля известил партию о выявленных недостатках.

"Родина" на съезде 28 июня выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.