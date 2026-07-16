Euroclear отказался признавать юрисдикцию российского суда

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на решение арбитражного суда Москвы о взыскании порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России.

Решение арбитражного суда Москвы вступило в законную силу после отклонения апелляционной жалобы.

Euroclear не признает юрисдикцию суда РФ и продолжит оспаривать иск Банка России, в том числе в бельгийских судах.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Euroclear не признает юрисдикцию суда РФ и продолжит оспаривать иск Банка России о взыскании порядка 200 миллиардов евро, сообщили РИА Новости юристы бельгийского банка Сергей Савельев и Максим Кульков.

В четверг Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на решение арбитражного суда Москвы , который в мае взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России. После того как апелляционный суд отклонил жалобу ответчика, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

"Euroclear категорически не признает и оспаривает иск Центрального банка России, который не обоснован… Euroclear не признает юрисдикцию суда, и подобные иски не признаются в соответствии с законодательством ЕС", - заявили собеседники агентства.

Они также добавили, что продолжит защищать свои интересы, в том числе в бельгийских судах.