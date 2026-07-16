Рейтинг@Mail.ru
Euroclear отказался признавать юрисдикцию российского суда - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 16.07.2026 (обновлено: 20:40 16.07.2026)
Euroclear отказался признавать юрисдикцию российского суда

Euroclear не признал юрисдикцию суда РФ и намерен оспаривать иск ЦБ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на решение арбитражного суда Москвы о взыскании порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России.
  • Решение арбитражного суда Москвы вступило в законную силу после отклонения апелляционной жалобы.
  • Euroclear не признает юрисдикцию суда РФ и продолжит оспаривать иск Банка России, в том числе в бельгийских судах.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Euroclear не признает юрисдикцию суда РФ и продолжит оспаривать иск Банка России о взыскании порядка 200 миллиардов евро, сообщили РИА Новости юристы бельгийского банка Сергей Савельев и Максим Кульков.
В четверг Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на решение арбитражного суда Москвы, который в мае взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России. После того как апелляционный суд отклонил жалобу ответчика, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
ЦБ на дачном примере объяснил, за счет чего растет экономика
9 июля, 17:03
"Euroclear категорически не признает и оспаривает иск Центрального банка России, который не обоснован… Euroclear не признает юрисдикцию суда, и подобные иски не признаются в соответствии с законодательством ЕС", - заявили собеседники агентства.
Они также добавили, что продолжит защищать свои интересы, в том числе в бельгийских судах.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
ЦБ ожидает, что меры правительства нормализуют ситуацию на рынке топлива
14 июля, 11:24
 
РоссияМоскваУкраинаСергей СавельевДевятый арбитражный апелляционный судЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Euroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала