ЦБ: международные резервы России с 3 по 10 июля почти не изменились

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международные резервы России по состоянию на конец дня 10 июля 2026 года составили 722,4 миллиарда долларов США.
- За неделю с 3 по 10 июля 2026 года объем международных резервов России изменился незначительно.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Международные резервы России с 3 июля по 10 июля почти не изменились и составили 722,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 10 июля 2026 года составил 722,4 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 3 июля составляли 721,7 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).