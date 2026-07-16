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ЦБ: международные резервы России с 3 по 10 июля почти не изменились - РИА Новости, 16.07.2026
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16:33 16.07.2026
ЦБ: международные резервы России с 3 по 10 июля почти не изменились

ЦБ: международные резервы РФ не изменились, составив 722,4 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международные резервы России по состоянию на конец дня 10 июля 2026 года составили 722,4 миллиарда долларов США.
  • За неделю с 3 по 10 июля 2026 года объем международных резервов России изменился незначительно.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Международные резервы России с 3 июля по 10 июля почти не изменились и составили 722,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 10 июля 2026 года составил 722,4 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
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Международные резервы по состоянию на конец дня 3 июля составляли 721,7 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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