ЦБ будет раскрывать информацию о собственности финорганизаций обезличенно

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России с 1 января 2027 года будет раскрывать информацию о структуре собственности банков, страховых компаний и других финансовых организаций в обезличенном виде.

Раскрытие информации будет происходить по 14 критериям, формируя уникальный набор ответов для каждого участника рынка.

Формат раскрытия информации обсуждался и был поддержан участниками финансового рынка.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Банк России с 1 января 2027 года будет раскрывать информацию о структуре собственности банков, страховых компаний и других финансовых организаций в обезличенном виде, сообщил регулятор.

Соответствующее указание Центробанка зарегистрировал Минюст России

Отмечается, что такой подход позволит рынку получать необходимую информацию, но при этом не увеличивать санкционные риски для его участников. Обновленный формат будет касаться раскрытия сведений о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых организациях и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях.

Раскрытие будет происходить по 14 критериям: планируется публиковать перечень фактов, характеризующих участников структуры собственности, сведения о том, направлены ли предписания из-за их неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения, и так далее. Возможные варианты ответов по критериям: "да", "нет" или "неприменимо".

Таким образом, у каждого участника рынка сформируется свой уникальный набор характеризующих его ответов, который и будет публиковаться, указал регулятор.

Дополнительная нагрузка на участников рынка не предполагается, поскольку формирование структуры в обезличенном виде регулятор будет осуществлять самостоятельно с учетом позиции финансовой организации, обратил внимание ЦБ