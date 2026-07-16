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ЦБ будет раскрывать информацию о собственности финорганизаций обезличенно - РИА Новости, 16.07.2026
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12:08 16.07.2026
ЦБ будет раскрывать информацию о собственности финорганизаций обезличенно

ЦБ с 1 января будет раскрывать данные о собственности финорганизаций обезличенно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России с 1 января 2027 года будет раскрывать информацию о структуре собственности банков, страховых компаний и других финансовых организаций в обезличенном виде.
  • Раскрытие информации будет происходить по 14 критериям, формируя уникальный набор ответов для каждого участника рынка.
  • Формат раскрытия информации обсуждался и был поддержан участниками финансового рынка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Банк России с 1 января 2027 года будет раскрывать информацию о структуре собственности банков, страховых компаний и других финансовых организаций в обезличенном виде, сообщил регулятор.
Соответствующее указание Центробанка зарегистрировал Минюст России.
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Отмечается, что такой подход позволит рынку получать необходимую информацию, но при этом не увеличивать санкционные риски для его участников. Обновленный формат будет касаться раскрытия сведений о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых организациях и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях.
Раскрытие будет происходить по 14 критериям: планируется публиковать перечень фактов, характеризующих участников структуры собственности, сведения о том, направлены ли предписания из-за их неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения, и так далее. Возможные варианты ответов по критериям: "да", "нет" или "неприменимо".
Таким образом, у каждого участника рынка сформируется свой уникальный набор характеризующих его ответов, который и будет публиковаться, указал регулятор.
Дополнительная нагрузка на участников рынка не предполагается, поскольку формирование структуры в обезличенном виде регулятор будет осуществлять самостоятельно с учетом позиции финансовой организации, обратил внимание ЦБ.
Предлагаемый указанием Банка России формат раскрытия информации обсуждался и был поддержан участниками финансового рынка.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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