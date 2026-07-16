Трамп признает попытки Израиля манипулировать мнением в США, заявила Левитт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп считает очевидным факт влияния иностранных государств на общественное мнение в Америке.
- Вопрос был задан в контексте утверждения вице-президента Джея Ди Вэнса о попытках определенных лиц в правительственной системе Израиля манипулировать общественным мнением в США для затягивания войны с Ираном.
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разделяет позицию о том, что Израиль и другие иностранные государства пытаются оказывать влияние на общественное мнение американских граждан, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Слова Левитт последовали в ответ на вопрос о том, согласен ли Трамп с утверждением своего вице-президента Джея Ди Вэнса о существовании конкретных лиц в правительственной системе Израиля, которые пытаются манипулировать общественным мнением в США для затягивания войны с Ираном на неопределенный срок.
Ранее портал Al-Monitor со ссылкой на израильские источники сообщил об опасениях Израиля относительно того, что администрация Трампа утратила решимость в вопросе ликвидации ядерного потенциала Ирана, сместив фокус на безопасность судоходства в Ормузском проливе.