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Трамп признает попытки Израиля манипулировать мнением в США, заявила Левитт - РИА Новости, 16.07.2026
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23:09 16.07.2026
Трамп признает попытки Израиля манипулировать мнением в США, заявила Левитт

Левитт: Трамп признает попытки Израиля манипулировать мнением в США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonОфициальный представитель Белого дома Каролин Левитт
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп считает очевидным факт влияния иностранных государств на общественное мнение в Америке.
  • Вопрос был задан в контексте утверждения вице-президента Джея Ди Вэнса о попытках определенных лиц в правительственной системе Израиля манипулировать общественным мнением в США для затягивания войны с Ираном.
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разделяет позицию о том, что Израиль и другие иностранные государства пытаются оказывать влияние на общественное мнение американских граждан, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Думаю, президент (Трамп – ред.), безусловно, согласился бы с тем, что да, иностранные государства действительно пытаются влиять на общественное мнение в Америке. В этом нет никаких сомнений. Я считаю, это просто очевидный факт", - заявила Левитт во время пресс-брифинга.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Слова Левитт последовали в ответ на вопрос о том, согласен ли Трамп с утверждением своего вице-президента Джея Ди Вэнса о существовании конкретных лиц в правительственной системе Израиля, которые пытаются манипулировать общественным мнением в США для затягивания войны с Ираном на неопределенный срок.
Ранее портал Al-Monitor со ссылкой на израильские источники сообщил об опасениях Израиля относительно того, что администрация Трампа утратила решимость в вопросе ликвидации ядерного потенциала Ирана, сместив фокус на безопасность судоходства в Ормузском проливе.
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В миреИзраильСШАИранДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
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