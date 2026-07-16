Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп считает очевидным факт влияния иностранных государств на общественное мнение в Америке.

Вопрос был задан в контексте утверждения вице-президента Джея Ди Вэнса о попытках определенных лиц в правительственной системе Израиля манипулировать общественным мнением в США для затягивания войны с Ираном.

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разделяет позицию о том, что Израиль и другие иностранные государства пытаются оказывать влияние на общественное мнение американских граждан, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Думаю, президент ( Трамп – ред.), безусловно, согласился бы с тем, что да, иностранные государства действительно пытаются влиять на общественное мнение в Америке . В этом нет никаких сомнений. Я считаю, это просто очевидный факт", - заявила Левитт во время пресс-брифинга.

Слова Левитт последовали в ответ на вопрос о том, согласен ли Трамп с утверждением своего вице-президента Джея Ди Вэнса о существовании конкретных лиц в правительственной системе Израиля, которые пытаются манипулировать общественным мнением в США для затягивания войны с Ираном на неопределенный срок.