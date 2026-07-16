Трамп пока не поддержал новый проект о санкциях против России, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп воздерживается от полной поддержки нового законопроекта о санкциях против России.

Недавно он дал понять, что готов подписать его в память о сенаторе Линдси Грэме*.

Группа американских сенаторов представила обновленный законопроект о санкциях против России, заметно смягчив его экономическую часть.

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от полной поддержки нового законопроекта о санкциях против России, хотя и дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Линдси Грэму*, утверждает портал Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от полной поддержки нового законопроекта о санкциях против России, хотя и дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Линдси Грэму*, утверждает портал Axios

"Президент Трамп воздержался от полной поддержки этого законопроекта (о санкциях против РФ - ред.), но дал понять, что готов подписать его в память о Грэме*", - пишет портал.

Ранее в июле группа американских сенаторов представила обновленный законопроект о санкциях против России, заметно смягчив его экономическую часть. Так, максимальная ставка вторичных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить ограничения, была снижена с первоначальных 500% до 100%.

При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.

Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.

Сам Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал ушедший из жизни Грэм*, однако, по информации газеты New York Times, президент США не считает утверждение этой инициативы своей приоритетной задачей.