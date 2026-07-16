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Трамп пока не поддержал новый проект о санкциях против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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22:20 16.07.2026
Трамп пока не поддержал новый проект о санкциях против России, сообщили СМИ

Axios: Трамп пока воздерживается от поддержки проекта о санкциях против России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп воздерживается от полной поддержки нового законопроекта о санкциях против России.
  • Недавно он дал понять, что готов подписать его в память о сенаторе Линдси Грэме*.
  • Группа американских сенаторов представила обновленный законопроект о санкциях против России, заметно смягчив его экономическую часть.
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от полной поддержки нового законопроекта о санкциях против России, хотя и дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Линдси Грэму*, утверждает портал Axios.
"Президент Трамп воздержался от полной поддержки этого законопроекта (о санкциях против РФ - ред.), но дал понять, что готов подписать его в память о Грэме*", - пишет портал.
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Ранее в июле группа американских сенаторов представила обновленный законопроект о санкциях против России, заметно смягчив его экономическую часть. Так, максимальная ставка вторичных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить ограничения, была снижена с первоначальных 500% до 100%.
При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
Сам Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал ушедший из жизни Грэм*, однако, по информации газеты New York Times, президент США не считает утверждение этой инициативы своей приоритетной задачей.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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