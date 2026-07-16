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Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок - РИА Новости, 16.07.2026
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21:39 16.07.2026
Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок

Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок на речи главы США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа Габриэль Перес отстранен от работы и отправлен в неоплачиваемый отпуск.
  • Следователи из комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) полагают, что Перес мог заработать более сотни тысяч долларов, делая ставки на публичные выступления Трампа.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа, Габриэль Перес, отстранен от работы и отправлен в неоплачиваемый отпуск после того, как он делал ставки на содержание речей главы государства, сообщила в четверг официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"У Белого дома крайне строгие этические правила в отношении подобных вопросов, и, как я только что вам сказала, этот человек здесь больше не работает. Он будет (в - ред.)... административном неоплачиваемом отпуске", - заявила Левитт журналистам в Белом доме.
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Она также уточнила, что решение отстранить оператора телесуфлера от работы принял лично Трамп.
Телеканал ABC News ранее сообщил, что следователи из комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) полагают, что Перес мог заработать более сотни тысяч долларов, делая ставки на публичные выступления Трампа.
По данным источников телеканала, Перес работает с Трампом с 2016 года. В ходе расследования выяснилось, что он сделал ставки на более чем дюжину выступлений за три месяца, включая речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года и на церемонии вручения Медалей почета в марте, сообщал телеканал.
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