Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа, Габриэль Перес, отстранен от работы и отправлен в неоплачиваемый отпуск после того, как он делал ставки на содержание речей главы государства, сообщила в четверг официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Телеканал ABC News ранее сообщил, что следователи из комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) полагают, что Перес мог заработать более сотни тысяч долларов, делая ставки на публичные выступления Трампа.

По данным источников телеканала, Перес работает с Трампом с 2016 года. В ходе расследования выяснилось, что он сделал ставки на более чем дюжину выступлений за три месяца, включая речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года и на церемонии вручения Медалей почета в марте, сообщал телеканал.