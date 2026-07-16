СМИ рассказали, сколько мог заработать оператор суфлера Трампа на ставках

Источники ранее сообщали ABC, что Белый дом в служебной записке предупреждал сотрудников о недопустимости использования непубличной информации для таких ставок. Перес подтвердил перед следствием заключение некоторых сделок. Тем не менее он продолжает выполнять свою работу оператора, указывает телеканал.