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СМИ рассказали, сколько мог заработать оператор суфлера Трампа на ставках - РИА Новости, 16.07.2026
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21:19 16.07.2026
СМИ рассказали, сколько мог заработать оператор суфлера Трампа на ставках

ABC News: оператор суфлера Трампа мог заработать более $100 тысяч на ставках

© AP Photo / Doug MillsДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Doug Mills
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи CFTC полагают, что Габриэль Перес, оператор телесуфлера Дональда Трампа, мог заработать более ста тысяч долларов, делая ставки на выступления политика.
  • Перес ведет переговоры с федеральными регуляторами об урегулировании обвинений в использовании инсайдерских знаний о выступлениях президента.
  • Оператор телесуфлера работал с Трампом с 2016 года и сделал ставки на более чем дюжину выступлений за три месяца.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи из комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) полагают, что оператор телесуфлера американского президента Дональда Трампа Габриэль Перес мог заработать более сотни тысяч долларов, делая ставки на публичные выступления политика, сообщает телеканал ABC News.
"Давний оператор телесуфлера Трампа, как полагают, заработал десятки тысяч долларов, делая ставки, исходя из послания президента к конгрессу о положении дел в стране в феврале, и более дюжины других выступлений на торговой площадке прогнозов Kalshi... Перес ведет переговоры с федеральными регуляторами об урегулировании обвинений, что он применял инсайдерские знания о выступлениях президента, чтобы выиграть более 100 тысяч долларов", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.
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По данным источников телеканала, Перес работает с Трампом с 2016 года. В ходе расследования выяснилось, что он сделал ставки на более чем дюжину выступлений за три месяца, включая речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года и на церемонии вручения Медалей почета в марте, сообщает телеканал.
Источники ранее сообщали ABC, что Белый дом в служебной записке предупреждал сотрудников о недопустимости использования непубличной информации для таких ставок. Перес подтвердил перед следствием заключение некоторых сделок. Тем не менее он продолжает выполнять свою работу оператора, указывает телеканал.
Источники отметили, что в CFTC выразили готовность урегулировать ситуацию с Пересом на условиях, предусматривающих возврат прибыли и запрет на аналогичные сделки в будущем.
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