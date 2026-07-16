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Трамп затронет тему Ирана в обращении к нации, сообщила Левитт - РИА Новости, 16.07.2026
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21:05 16.07.2026
Трамп затронет тему Ирана в обращении к нации, сообщила Левитт

Левитт: Трамп затронет Иран и положение дел в экономике в обращении к нации

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп в своем обращении к нации затронет ситуацию вокруг Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
  • В обращении президент США также прокомментирует положение дел в американской экономике и сделает заявление касательно честности выборов.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем предстоящем обращении к нации затронет ситуацию вокруг Ирана и положение дел в американской экономике, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент сделает очень важное заявление касательно честности наших выборов. Однако также весьма вероятно, что в самом начале своей речи он упомянет текущую ситуацию вокруг Ирана, а также положение дел в экономике", - заявила Левитт во время пресс-брифинга.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.
По информации CBS, на выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них пропустят мероприятие из-за накладок в расписании.
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В миреИранСШАДональд ТрампКаролин ЛевиттЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБР
 
 
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