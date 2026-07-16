Трамп затронет тему Ирана в обращении к нации, сообщила Левитт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп в своем обращении к нации затронет ситуацию вокруг Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
- В обращении президент США также прокомментирует положение дел в американской экономике и сделает заявление касательно честности выборов.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем предстоящем обращении к нации затронет ситуацию вокруг Ирана и положение дел в американской экономике, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.
По информации CBS, на выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них пропустят мероприятие из-за накладок в расписании.