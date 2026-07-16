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Трамп якобы продвигал более 20 компаний после покупки их акций, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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16:04 16.07.2026
Трамп якобы продвигал более 20 компаний после покупки их акций, пишут СМИ

CNN: Трамп якобы продвигал более 20 компаний после покупки их акций

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп продвигал более 20 компаний в своей соцсети Truth Social спустя несколько дней после покупки их акций, утверждает CNN.
  • С его счетов были совершены не менее 44 покупок акций 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений об этих фирмах.
  • Белый дом заявил, что инвестициями управляют независимые финансовые организации, а Трамп и его семья не участвуют в выборе, управлении или утверждении конкретных сделок.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп якобы продвигал в своей соцсети Truth Social более 20 компаний спустя несколько дней после того, как на его инвестиционных счетах приобретались их акции, утверждает телеканал CNN по итогам собственного расследования.
"Трамп продвигал более 20 компаний в своем аккаунте в Truth Social спустя несколько дней после покупки акций этих фирм, порой объявляя о действиях правительства, которые могли принести пользу компаниям, в которые он только что инвестировал", - сообщает телеканал.
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По подсчетам телеканала, со счетов Трампа были совершены не менее 44 покупок акций 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений об этих фирмах, их руководителях или продукции. CNN сопоставил финансовую декларацию президента с его сообщениями в соцсети.
В частности, за несколько дней до публикации о планах Nvidia производить суперкомпьютеры в США были куплены акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. В июле 2025 года, как отмечает телеканал, после приобретения акций Tesla на сумму от 500 тысяч до миллиона долларов Трамп заявил, что хочет процветания компаний Илона Маска.
При этом CNN отмечает, что доказательств публикации Трампом сообщений с целью повысить стоимость своего портфеля нет. Белый дом заявил, что инвестициями управляют независимые финансовые организации, а Трамп и его семья не участвуют в выборе, управлении или утверждении конкретных сделок.
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