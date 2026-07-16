Трамп якобы продвигал более 20 компаний после покупки их акций, пишут СМИ

По подсчетам телеканала, со счетов Трампа были совершены не менее 44 покупок акций 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений об этих фирмах, их руководителях или продукции. CNN сопоставил финансовую декларацию президента с его сообщениями в соцсети.