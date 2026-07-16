Трамп может объявить о наземной операции против Ирана, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий эксперт по Ближнему Востоку Мете Сохтаоглу считает, что есть признаки возможности объявления президентом США Дональдом Трампом наземной военной операции против Ирана.

В пользу такого сценария могут свидетельствовать активизация военной подготовки США в регионе, усиление дипломатических контактов с союзниками и заявления американской администрации.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции Ирана, реакции региональных игроков и решений американского руководства.

АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Ряд военно-политических признаков указывает на возможность объявления президентом США Дональдом Трампом наземной военной операции против Ирана, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по Ближнему Востоку Мете Сохтаоглу.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило в среду о начале новой волны ударов по Ирану Трамп в свою очередь посоветовал Тегерану "вести себя хорошо", подчеркнув, что иранское руководство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.

По словам эксперта, в пользу такого сценария, в частности, могут свидетельствовать активизация военной подготовки США в регионе, усиление дипломатических контактов с союзниками и заявления американской администрации. "Есть ряд признаков, свидетельствующих о том, что Трамп может объявить о проведении наземной операции против Ирана",- сказал эксперт.

Сохтаоглу считает, что Вашингтон может использовать угрозу наземной операции как инструмент давления на Тегеран, однако полностью исключать реализацию такого сценария нельзя.

По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции Ирана, реакции региональных игроков и решений, которые примет американское руководство в ближайшее время.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.