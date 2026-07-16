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Рубио: Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Бразилии - РИА Новости, 16.07.2026
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06:54 16.07.2026
Рубио: Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Бразилии

Рубио: Трамп поручил ввести пошлины в 25% на импорт из Бразилии

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что причиной введения пошлин стало недобросовестное ведение переговоров со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его правительства.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представительству ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Сегодня (в среду по времени Вашингтона - ред.) президент Трамп поручил Торговому представительству США ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии. Чтобы не было недопониманий по поводу причин этого: президент (Бразилии Луис Инасиу - ред.) Лула (да Силва - ред.) и его правительство вели переговоры с США недобросовестно", - написал Рубио в соцсети X.
Он также назвал экономическую политику президента Бразилии плохой как для собственного народа так и для американцев. За 2025 год Лула поставил самого себя превыше заключения сделки ради благополучия бразильского народа, и эти пошлины - расплата за это, подытожил Рубио.
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В миреСШАБразилияВашингтон (штат)Марко РубиоДональд Трамп
 
 
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