Рубио: Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Бразилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что причиной введения пошлин стало недобросовестное ведение переговоров со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его правительства.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представительству ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Сегодня (в среду по времени Вашингтона - ред.) президент Трамп поручил Торговому представительству США ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии. Чтобы не было недопониманий по поводу причин этого: президент (Бразилии Луис Инасиу - ред.) Лула (да Силва - ред.) и его правительство вели переговоры с США недобросовестно", - написал Рубио в соцсети X.
Он также назвал экономическую политику президента Бразилии плохой как для собственного народа так и для американцев. За 2025 год Лула поставил самого себя превыше заключения сделки ради благополучия бразильского народа, и эти пошлины - расплата за это, подытожил Рубио.