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СМИ: Трамп был недоволен операцией против Ирана - РИА Новости, 16.07.2026
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05:44 16.07.2026
СМИ: Трамп был недоволен операцией против Ирана

CBS: Трамп был недоволен затягиванием операции против Ирана

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп в частном порядке был недоволен операцией против Ирана, считая, что Вашингтон упустил шанс избежать затягивания конфликта, отвергнув предложение Тегерана по ядерной программе.
  • США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе, при этом МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
  • Иранский конфликт обнажил некоторые разногласия между Трампом и министром войны США Питом Хегсетом относительно подхода к Ирану.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частном порядке был недоволен операцией против Ирана, считая, что Вашингтон упустил шанс избежать затягивания конфликта, отвергнув предложение Тегерана по ядерной программе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их якобы действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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"Он (Трамп - ред.) в частном порядке выражал досаду из-за хода операции (против Ирана - ред.) "Эпическая ярость", считая, что администрация (США - ред.) ранее в этом году упустила возможность предотвратить затяжной конфликт, отвергнув иранское предложение по ограничению своей ядерной программы", - говорится в сообщении телеканала.
По словам собеседников CBS, иранский конфликт обнажил некоторые разногласия между Трампом и министром войны США Питом Хегсетом. Последний, несмотря на опасения генерала Дэна Кейна, настаивал на более агрессивном подходе к Ирану. Недовольство американского лидера росло все больше, поскольку военная операция затянулась на более долгий срок и усложнилась сильнее, чем предполагалось вначале.
Американский лидер раздражался, когда Хегсет и Кейн поднимали вопрос ограничений, связанных с военными операциями. Кроме того, некоторые чиновники в Пентагоне и межведомственной группе были недовольны командующим Центральным командованием ВС США адмиралом Брэдом Купером, считая, что он изначально преувеличил возможности Пентагона в борьбе с Ираном, добавил телеканал.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп "чрезвычайно гордится" командованием Хегсета и Купера во время операции "Эпическая ярость".
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