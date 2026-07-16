СМИ: Трамп был недоволен операцией против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп в частном порядке был недоволен операцией против Ирана, считая, что Вашингтон упустил шанс избежать затягивания конфликта, отвергнув предложение Тегерана по ядерной программе.

США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе, при этом МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.

Иранский конфликт обнажил некоторые разногласия между Трампом и министром войны США Питом Хегсетом относительно подхода к Ирану.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частном порядке был недоволен операцией против Ирана, считая, что Вашингтон упустил шанс избежать затягивания конфликта, отвергнув предложение Тегерана по ядерной программе, сообщает телеканал Президент США Дональд Трамп в частном порядке был недоволен операцией против Ирана, считая, что Вашингтон упустил шанс избежать затягивания конфликта, отвергнув предложение Тегерана по ядерной программе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их якобы действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.

"Он (Трамп - ред.) в частном порядке выражал досаду из-за хода операции (против Ирана - ред.) "Эпическая ярость", считая, что администрация (США - ред.) ранее в этом году упустила возможность предотвратить затяжной конфликт, отвергнув иранское предложение по ограничению своей ядерной программы", - говорится в сообщении телеканала.

По словам собеседников CBS, иранский конфликт обнажил некоторые разногласия между Трампом и министром войны США Питом Хегсетом. Последний, несмотря на опасения генерала Дэна Кейна, настаивал на более агрессивном подходе к Ирану. Недовольство американского лидера росло все больше, поскольку военная операция затянулась на более долгий срок и усложнилась сильнее, чем предполагалось вначале.

Американский лидер раздражался, когда Хегсет и Кейн поднимали вопрос ограничений, связанных с военными операциями. Кроме того, некоторые чиновники в Пентагоне и межведомственной группе были недовольны командующим Центральным командованием ВС США адмиралом Брэдом Купером, считая, что он изначально преувеличил возможности Пентагона в борьбе с Ираном, добавил телеканал.