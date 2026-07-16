Минпромторг рассказал, какие инновационные ткани производят в России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские производители выпускают инновационные и функциональные ткани, такие как огнеупорные, медицинские и защитные материалы, они могут быть конкурентоспособны и на мировом рынке, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Иван Куликов.

"Российские предприятия активно развивают производство инновационных и функциональных тканей, которые могут быть конкурентоспособны на мировом рынке. Речь идет о технических тканях для различных отраслей промышленности, включая огнеупорные, медицинские и защитные материалы. Это также "умные" ткани с интегрированными электронными компонентами, такими как сенсоры для мониторинга здоровья и отслеживания пульса", - сказал Куликов.