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Минпромторг рассказал, какие инновационные ткани производят в России - РИА Новости, 16.07.2026
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03:04 16.07.2026
Минпромторг рассказал, какие инновационные ткани производят в России

Куликов: российские производители выпускают огнеупорные и защитные материалы

© РИА Новости / Сергей ВенявскийЦех раскроя ткани на фабрике
Цех раскроя ткани на фабрике - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
Цех раскроя ткани на фабрике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские производители выпускают инновационные и функциональные ткани, такие как огнеупорные, медицинские и защитные материалы.
  • Среди производимых тканей — «умные» ткани с интегрированными электронными компонентами, например, сенсоры для мониторинга здоровья.
  • В России разрабатываются мембранные материалы и антибактериальные ткани, которые востребованы на внутреннем рынке и за рубежом.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские производители выпускают инновационные и функциональные ткани, такие как огнеупорные, медицинские и защитные материалы, они могут быть конкурентоспособны и на мировом рынке, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
"Российские предприятия активно развивают производство инновационных и функциональных тканей, которые могут быть конкурентоспособны на мировом рынке. Речь идет о технических тканях для различных отраслей промышленности, включая огнеупорные, медицинские и защитные материалы. Это также "умные" ткани с интегрированными электронными компонентами, такими как сенсоры для мониторинга здоровья и отслеживания пульса", - сказал Куликов.
В феврале текущего года в Минпромторге России рассказали РИА Новости, что в стране разрабатываются мембранные материалы и антибактериальные ткани. Такие технологичные продукты применяются в спецодежде, медицине, спорте, военной сфере и других отраслях. Такие материалы востребованы не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
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