В Тюмени водоочистные сооружения перевели на усиленный режим водоподготовки

"На Метелевских водоочистных сооружениях введен усиленный режим водоподготовки. "Росводоканал Тюмень" предпринял все возможные меры для обеспечения качественного водоснабжения. Причиной ухудшения качества исходной воды стали летний паводок и критическое снижение уровня кислорода в реке, вызванное ее подпиткой болотными водами", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что подаваемая в город вода полностью безопасна. Для этого, в частности, на очистных сооружениях в десять раз увеличили дозировку порошкового угля и скорректировали пропорции реагентов. Процесс очистки круглосуточно регулируется в зависимости от показателей исходной воды.