В Тюмени водоочистные сооружения перевели на усиленный режим водоподготовки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за обильных дождей в Тюменской и Свердловской областях вода в Туре на территории Тюмени активно прибывает.
- На Метелевских водоочистных сооружениях введен усиленный режим водоподготовки.
- Вода, подаваемая в город, полностью безопасна, для обеспечения качества водоснабжения увеличена дозировка порошкового угля и скорректированы пропорции реагентов.
ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Водоочистные сооружения Тюмени на фоне паводка на реке Туре перевели на усиленный режим водоподготовки, подаваемая в город вода безопасна, сообщили в администрации города.
В среду городские власти проинформировали, что вода в Туре на территории Тюмени активно прибывает из-за обильных дождей в Тюменской и Свердловской областях. Пик паводка ожидается 20-21 июля.
"На Метелевских водоочистных сооружениях введен усиленный режим водоподготовки. "Росводоканал Тюмень" предпринял все возможные меры для обеспечения качественного водоснабжения. Причиной ухудшения качества исходной воды стали летний паводок и критическое снижение уровня кислорода в реке, вызванное ее подпиткой болотными водами", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что подаваемая в город вода полностью безопасна. Для этого, в частности, на очистных сооружениях в десять раз увеличили дозировку порошкового угля и скорректировали пропорции реагентов. Процесс очистки круглосуточно регулируется в зависимости от показателей исходной воды.