Танки "Востока" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

В результате огневого поражения уничтожены до десяти пунктов управления БПЛА, четыре комплекса спутниковой связи Starlink, места хранения беспилотников и более 15 БПЛА различных типов.

Потери среди операторов и инженеров подразделений беспилотных систем ВСУ составили более 20 боевиков, а уничтожение пунктов управления нарушило работу беспилотной авиации противника.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления (ПУ) БПЛА ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

По информации военного ведомства, в ходе разведки в Запорожской области операторы БпЛА подразделения войск беспилотных систем обнаружили сеть пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ

"Координаты выявленных объектов передали танковым подразделениям. Экипажи Т-90М "Прорыв" заняли заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли серию ударов по пунктам управления, местам размещения операторов и площадкам хранения беспилотников", - говорится в сообщении.

По словам командира танковой роты с позывным Колос, на переднем крае основные задачи решают пехотные подразделения и расчеты БПЛА, а танки выполняют функцию огневой поддержки.

"На переднем крае основные задачи сейчас выполняют пехотные подразделения и расчеты БпЛА, а танки оказывают им огневую поддержку. Работаем с закрытых огневых позиций, уничтожаем долговременные укрепления, блиндажи и огневые точки противника. Во время штурма населенных пунктов разбираем здания и другие постройки, в которых закрепились боевики. Экипажи имеют большой опыт и знают, какими боеприпасами работать по каждой цели", - пояснил он.

Особое значение, как отметил Колос, имеет мобильность танков: их позиции располагаются ближе к линии боевого соприкосновения, чем артиллерийские, а смена огневой точки происходит значительно быстрее.

"Танковые позиции находятся ближе артиллерийских, поэтому большое значение имеет мобильность. После выполнения задачи машина сразу меняет огневую позицию и переходит на одну из заранее подготовленных запасных точек. Для обычного блиндажа или позиции в лесополосе достаточно осколочно-фугасного снаряда, а по бетонным и более прочным сооружениям используются кумулятивные и бронебойные боеприпасы", - заявил он.

По данным группировки, в результате огневого поражения уничтожены до десяти пунктов управления БПЛА, четыре комплекса спутниковой связи Starlink, места хранения разведывательных и ударных беспилотников, а также свыше 15 БпЛА различных типов. Потери среди операторов и инженеров подразделений беспилотных систем ВСУ составили более 20 боевиков.