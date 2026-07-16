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Танки "Востока" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2026
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05:02 16.07.2026 (обновлено: 09:07 16.07.2026)
Танки "Востока" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские танки уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа танка Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Боевая работа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.
  • В результате огневого поражения уничтожены до десяти пунктов управления БПЛА, четыре комплекса спутниковой связи Starlink, места хранения беспилотников и более 15 БПЛА различных типов.
  • Потери среди операторов и инженеров подразделений беспилотных систем ВСУ составили более 20 боевиков, а уничтожение пунктов управления нарушило работу беспилотной авиации противника.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления (ПУ) БПЛА ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
По информации военного ведомства, в ходе разведки в Запорожской области операторы БпЛА подразделения войск беспилотных систем обнаружили сеть пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.
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"Координаты выявленных объектов передали танковым подразделениям. Экипажи Т-90М "Прорыв" заняли заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли серию ударов по пунктам управления, местам размещения операторов и площадкам хранения беспилотников", - говорится в сообщении.
По словам командира танковой роты с позывным Колос, на переднем крае основные задачи решают пехотные подразделения и расчеты БПЛА, а танки выполняют функцию огневой поддержки.
"На переднем крае основные задачи сейчас выполняют пехотные подразделения и расчеты БпЛА, а танки оказывают им огневую поддержку. Работаем с закрытых огневых позиций, уничтожаем долговременные укрепления, блиндажи и огневые точки противника. Во время штурма населенных пунктов разбираем здания и другие постройки, в которых закрепились боевики. Экипажи имеют большой опыт и знают, какими боеприпасами работать по каждой цели", - пояснил он.
Особое значение, как отметил Колос, имеет мобильность танков: их позиции располагаются ближе к линии боевого соприкосновения, чем артиллерийские, а смена огневой точки происходит значительно быстрее.
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"Танковые позиции находятся ближе артиллерийских, поэтому большое значение имеет мобильность. После выполнения задачи машина сразу меняет огневую позицию и переходит на одну из заранее подготовленных запасных точек. Для обычного блиндажа или позиции в лесополосе достаточно осколочно-фугасного снаряда, а по бетонным и более прочным сооружениям используются кумулятивные и бронебойные боеприпасы", - заявил он.
По данным группировки, в результате огневого поражения уничтожены до десяти пунктов управления БПЛА, четыре комплекса спутниковой связи Starlink, места хранения разведывательных и ударных беспилотников, а также свыше 15 БпЛА различных типов. Потери среди операторов и инженеров подразделений беспилотных систем ВСУ составили более 20 боевиков.
"Уничтожение пунктов управления нарушило работу беспилотной авиации противника и снизило возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов на данном участке", - следует из сообщения.
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