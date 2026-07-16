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ВС России поразили пункты управления БПЛА в Сумской области и ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские Вооруженные Силы поразили пункты управления БПЛА и опорный пункт ВСУ в Сумской области и ДНР.

В Краснополье в Сумской области с помощью ракеты Х-39 был поражен пункт управления БПЛА 13-й отдельной бригады особого назначения нацгвардии Украины, а в Угроедах в Сумской области с помощью трех бомб ФАБ-500 поражен опорный пункт подразделения 115-й отдельной бригады территориальной обороны.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы с помощью ракеты Х-39 и авиабомб ФАБ-500 поразили пункты управления БПЛА и опорный пункт ВСУ в Сумской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами работы российской авиации.

С помощью ракеты Х-39 был поражен пункт управления БПЛА 13-й отдельной бригады особого назначения нацгвардии Украины в Краснополье в Сумской области

В Угроедах в Сумской области с помощью трех бомб ФАБ-500 поражен опорный пункт подразделения 115-й отдельной бригады территориальной обороны.