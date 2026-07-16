Ветеран СВО возглавил общественную палату в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Илья Казаков, ветеран специальной военной операции, возглавил общественную палату Республики Крым.

Решение о назначении принято на первом заседании общественной палаты нового состава.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Илья Казаков возглавил общественную палату Республики Крым, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он уточнил, что решение принято в четверг на первом заседании общественной палаты нового состава.

До этого региональную общественную палату возглавлял крымский политический эксперт и историк Александр Форманчук.