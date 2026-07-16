Ветеран СВО возглавил общественную палату в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Казаков, ветеран специальной военной операции, возглавил общественную палату Республики Крым.
- Решение о назначении принято на первом заседании общественной палаты нового состава.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Илья Казаков возглавил общественную палату Республики Крым, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Председателем общественной палаты единогласно избран крымчанин, ветеран спецоперации, руководитель алуштинского подразделения Ассоциации ветеранов СВО, выпускник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Юрьевич Казаков", - написал Константинов в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что решение принято в четверг на первом заседании общественной палаты нового состава.
До этого региональную общественную палату возглавлял крымский политический эксперт и историк Александр Форманчук.
Казаков ушел на СВО добровольцем в качестве старшего стрелка. Был тяжело ранен на фронте.
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