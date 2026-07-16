ВСУ потеряли более 55 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 55 военных и семь автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Малокатериновки, Орехова Запорожской области и Ингульца Херсонской области.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 55 военных и семь авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Уничтожено более 55 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов Запорожской области и Ингулец Херсонской области.
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