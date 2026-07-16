ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 195 военнослужащих и технику в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки", - говорится в сводке военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Рыжевка, Садки и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Захаровка, Казачья Лопань и Юрченково.