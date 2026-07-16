ВСУ за сутки потеряли до 330 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, заняв более выгодные позиции.
- Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих и военная техника: три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 330 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.