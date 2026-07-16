ВСУ за сутки потеряли до 330 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 330 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.