Российские БПЛА активно работают в Сумах, рассказали в "Ахмате"

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"Мы уже активно начали отрезать им логистику. И FPV начали долетать в тыловые районы перед Сумами, и наши "Молнии" там хозяйничают, как дома, и "Герани" всегда хозяйничали, логистику мы им потихонечку разрушаем, и это стало для них проблемой", — рассказал Аид.