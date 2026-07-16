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Российские БПЛА активно работают в Сумах, рассказали в "Ахмате" - РИА Новости, 16.07.2026
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11:10 16.07.2026
Российские БПЛА активно работают в Сумах, рассказали в "Ахмате"

РИА Новости: российские БПЛА активно работают в Сумах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские беспилотники активно работают в районе Сум и в самом городе, нарушая логистику противника.
  • Из-за действий российских беспилотников техника из города в сторону фронта практически не ездит, а транспорт передвигается только в темное время суток и не всегда доезжает.
КУРСК, 16 июл — РИА Новости. Российские беспилотники активно работают как в районе Сум, так и в самом городе, нарушая логистику противника, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.
«
"Мы уже активно начали отрезать им логистику. И FPV начали долетать в тыловые районы перед Сумами, и наши "Молнии" там хозяйничают, как дома, и "Герани" всегда хозяйничали, логистику мы им потихонечку разрушаем, и это стало для них проблемой", — рассказал Аид.
Командир уточнил, что из города в сторону фронта уже не ездит практически никакая техника.
"Транспорт передвигается только в темное время суток, и то не всегда доезжает — это большая проблема для них. Разрушаем именно логистические цепи противника, маршруты мы их знаем и потихоньку эти маршруты начинаем душить", — пояснил собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политических планов у России в отношении города Сумы и региона в целом нет.
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