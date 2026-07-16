В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.
- В части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
"В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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